На Литовском валу загорелось неэксплуатируемое здание

В Калининграде на Литовском валу в ночь на субботу загорелось неэксплуатируемое здание, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда. Ru» в пресс-службе регионального управления МЧС.

В двухэтажном кирпичном неэксплуатируемом здании на лестничной клетке второго этажа горел строительный мусор на площади 40 кв. м. Для ликвидации пожара привлекались расчеты в составе 9 человек и 2 единиц техники.

Также в пятницу вечером поступило сообщение о пожаре на улице Луговой в поселке Чкалово Нестеровского района. Горела комната на мансардном этаже в одноэтажном пятикомнатном жилом доме на одну семью и черепичная кровля на площади 5×5 м. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты в составе 9 человек и 2 единиц техники.