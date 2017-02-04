На воронежской трассе утром Ford Focus столкнулся с фурой: две женщины погибли

В субботу, 4 февраля, по трассе М-4 «Дон» в Павловском районе ехала 40-летняя жительница Московской области на Ford Focus. Она направлялась со стороны Воронежа в южном направлении.

Около 9:00 автомобилистка врезалась в фуру Scania, ехавшую по встречной полосе. За рулем грузового авто был 53-летний житель Московской области. ЧП произошло на 678 км трассы.

«В результате ДТП водитель легковушки и её 19-летняя пассажирка скончались на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

На фото с места аварии видно, что Ford просто смяло и разорвало на части. Частично уцелел лишь багажник с задним колесом. Фура тоже достаточно сильно пострадала.

Сейчас на месте ЧП работают полицейские, которые выясняют все причины и обстоятельства произошедшей аварии.