Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
От боли в спине не помогают никакие лекарства
Жена известного актера пришла на мероприятие с надписью на груди
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Необычные здания-спирали (фото)
За капремонтом можно будет следить по интернету
ВСУ объяснили свои огромные потери на Донбассе – СМИ
Авдеевский котел: СМИ об ответе ДНР для ВСУ
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
Полпред Путина рассказал о жестком разговоре с Порошенко - СМИ
«Пусть вернут Вильнюс»: ответ Софреда Литве - СМИ
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
14События недели в фотографиях
20Ситуация на юго-востоке Украины
8Испанские демоны пробуждают весну
14:12 (мск), источник: Новости Воронежа

На воронежской трассе утром Ford Focus столкнулся с фурой: две женщины погибли

Легковушка после аварии превратилась в груду металла.

В субботу, 4 февраля, по трассе М-4 «Дон» в Павловском районе ехала 40-летняя жительница Московской области на Ford Focus. Она направлялась со стороны Воронежа в южном направлении.

Около 9:00 автомобилистка врезалась в фуру Scania, ехавшую по встречной полосе. За рулем грузового авто был 53-летний житель Московской области. ЧП произошло на 678 км трассы.

«В результате ДТП водитель легковушки и её 19-летняя пассажирка скончались на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

На фото с места аварии видно, что Ford просто смяло и разорвало на части. Частично уцелел лишь багажник с задним колесом. Фура тоже достаточно сильно пострадала.

Сейчас на месте ЧП работают полицейские, которые выясняют все причины и обстоятельства произошедшей аварии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На воронежской трассе утром Ford Focus столкнулся с фурой: две женщины погибли
Жириновский заявил о намерении участвовать в выборах президента
В ЛНР подтвердили гибель начальника народной милиции
Ведомства поспорили о количестве фальсификата на рынке РФ
За сутки под Сочи нашли почти 80 обломков Ту-154
Умер народный артист России Георгий Тараторкин
Устрицы, тракторы и Байкал: как работает импортозамещение в РФ
В Крыму появится газета на украинском языке
Спорт
«Спартак» прибыл в Испанию и взял с собой не всех. Обзор сборов Рассказываем о подготовке клубов российской футбольной премьер-лиги ко второй части сезона
Авто
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный В сеть попала фотография полноразмерного макета первого паркетника, созданного Ульяновским автозаводом
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Штрафы за недострой предложили отменить
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь