Авдеевка после недели массированных обстрелов: повреждены более 100 домов
За неделю в результате обстрелов оккупантами в Авдеевке повреждены 114 частных домов и 22 квартиры.
За неделю в результате обстрелов оккупантами в Авдеевке повреждены 114 частных домов и 22 квартиры.
Об этом председатель Донецкой областной
По его данным, всего за неделю в результате обстрелов в Авдеевке (по состоянию на вчерашний вечер) было повреждено 114 частных домов, 22 квартиры в восьми многоэтажных домах, 4 частных гаража.
Повреждена также железнодорожная станция.
В свою очередь,
Также, по данным Зубко, уже возобновлены поставки отопления в подъездах девяти- и пятиэтажки после обстрела 2 февраля.
Он сообщил, что температура в домах поддерживается на уровне от 18 до 22 градусов, а температура на улице +1.
Для восстановительных работ в Авдеевку продолжают подвозить строительные материалы из разных регионов.
Как сообщал УНИАН, боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.
30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение, в городе существуют проблемы с водо- и теплоснабжением.
Из Авдеевки с начала обострения ситуации эвакуировано 244 человека, в том числе 114 детей.