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14:38 (мск), источник: УНИАН

Авдеевка после недели массированных обстрелов: повреждены более 100 домов

За неделю в результате обстрелов оккупантами в Авдеевке повреждены 114 частных домов и 22 квартиры.

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фотографий
26
фотографий
26
фотографий

Об этом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил на своей странице Facebook.

По его данным, всего за неделю в результате обстрелов в Авдеевке (по состоянию на вчерашний вечер) было повреждено 114 частных домов, 22 квартиры в восьми многоэтажных домах, 4 частных гаража.

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Повреждена также железнодорожная станция.

В свою очередь, вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в Facebook сообщил, что ночью снова обстреляли Авдеевку. Снаряды попали в пятиэтажку по ул. Соборной. Жертв и раненых нет. Отопление в обстрелянном доме отключили.

Также, по данным Зубко, уже возобновлены поставки отопления в подъездах девяти- и пятиэтажки после обстрела 2 февраля.

Он сообщил, что температура в домах поддерживается на уровне от 18 до 22 градусов, а температура на улице +1.

Для восстановительных работ в Авдеевку продолжают подвозить строительные материалы из разных регионов.

Как сообщал УНИАН, боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.

30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение, в городе существуют проблемы с водо- и теплоснабжением.

Из Авдеевки с начала обострения ситуации эвакуировано 244 человека, в том числе 114 детей.

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