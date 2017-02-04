На стройке стадиона в Ростове погиб 20-летний рабочий

Рабочий оказался задавлен металлической плитой на стройке стадиона в Ростове-на-Дону, сообщает «Блокнот».

Инцидент произошел 2 февраля. В ходе строительных работ на «Ростов-Арене» рабочего по имени Ахмад придавило металлическим настилом. По утверждению очевидцев, «скорая помощь» прибыла на место лишь через два часа после произошедшего. Мужчина скончался в больнице 3 февраля.

«Ростов-Арена» в 2018 году примет четыре матча группового этапа футбольного чемпионата мира и встречу 1/8 финала.