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14:09 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

На стройке стадиона в Ростове погиб 20-летний рабочий

Арену возводят к ЧМ-2018.

Рабочий оказался задавлен металлической плитой на стройке стадиона в Ростове-на-Дону, сообщает «Блокнот».

Инцидент произошел 2 февраля. В ходе строительных работ на «Ростов-Арене» рабочего по имени Ахмад придавило металлическим настилом. По утверждению очевидцев, «скорая помощь» прибыла на место лишь через два часа после произошедшего. Мужчина скончался в больнице 3 февраля.

«Ростов-Арена» в 2018 году примет четыре матча группового этапа футбольного чемпионата мира и встречу 1/8 финала.

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