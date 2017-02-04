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14:51 (мск), источник: Volga News

Самарчанку подозревают в краже денег у родственницы

Самарские полицейские задержали 36-летнюю местную жительницу по подозрению в краже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее в полицию обратилась 52-летняя женщина и сообщила, что из ее квартиры на пр. Кирова пропала 31 тыс. рублей.

В квартире правоохранители не обнаружили следы взлома входной двери и окон и предположили, что к преступлению причастен кто-то из близких потерпевшей. Под подозрение попала 36-летняя безработная племянница женщины.

По статье «Кража» в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

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