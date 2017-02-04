Самарчанку подозревают в краже денег у родственницы
Самарские полицейские задержали 36-летнюю местную жительницу по подозрению в краже, сообщает
Самарские полицейские задержали 36-летнюю местную жительницу по подозрению в краже, сообщает
Ранее в полицию обратилась 52-летняя женщина и сообщила, что из ее квартиры на пр. Кирова пропала 31 тыс. рублей.
В квартире правоохранители не обнаружили следы взлома входной двери и окон и предположили, что к преступлению причастен
По статье «Кража» в отношении женщины возбуждено уголовное дело.