Самарчанку подозревают в краже денег у родственницы

Ранее в полицию обратилась 52-летняя женщина и сообщила, что из ее квартиры на пр. Кирова пропала 31 тыс. рублей.

В квартире правоохранители не обнаружили следы взлома входной двери и окон и предположили, что к преступлению причастен кто-то из близких потерпевшей. Под подозрение попала 36-летняя безработная племянница женщины.

По статье «Кража» в отношении женщины возбуждено уголовное дело.