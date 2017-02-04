Врачи самарской «скорой помощи» спасли мужчину, упавшего со строящегося здания

Пострадавший получил политравму, для него вызвали «скорую». Оперативно прибывшие врачи самарской службы «03» обнаружили пострадавшего в состоянии шока, оказали ему необходимую помощь и, делая все, чтобы спасти ему жизнь, увезли его в лечебное учреждение.