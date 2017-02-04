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15:08 (мск), источник: Калининград.Ru

Полицейские нашли в Калининграде двух школьниц, пропавших в январе

По предварительным данным, в отношении девочек не совершали никаких противоправных действий.

Источник: Калининград.Ru

Полицейские разыскали двух школьниц из Зеленоградского округа, которые пропали в январе. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Ранее в правоохранительных органах сообщали, что 17-летняя девочка пропала 24 января, а её 15-летняя подруга — 25 января. Школьницы находились в Калининграде. «По предварительным данным, за время отсутствия в отношении несовершеннолетних не было совершено каких-либо противоправных действий. Их жизни и здоровью ничто не угрожает», — отметили в ведомстве.

Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят разъяснительную работу со школьницами и их родителями.

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