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15:44 (мск), источник: Newtimes.kz

Водителя автобуса избили на остановке в Кокшетау

Инцидент произошел 2 февраля на одной из остановок города, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

Источник: Newtimes.kz

У 24- летнего молодого человека произошел конфликт с водителем одного из маршрутных автобусов.

«Конфликт между мужчинами возник, после того, как водитель иномарки, создавая аварийную ситуацию, “подрезал” автобус. Хозяин иномарки посчитал, что нужно остановить транспортное средство, выяснить отношения с водителем. Мужчина выскочил из машины и начал атаковать пассажирский автотранспорт. По словам водителя, автолюбитель оказавшись внутри, набросился с кулаками на шофера, в ходе возникшего конфликта мужчина получил телесные повреждения», — сообщают в ДВД.

Пассажиры, ставшие свидетелями драки, сразу же вызвали полицию. Сотрудники задержали хулигана на месте. Им оказался 24-летний житель Кокшетау.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ведется досудебное расследование.

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