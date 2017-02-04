Водителя автобуса избили на остановке в Кокшетау

У 24- летнего молодого человека произошел конфликт с водителем одного из маршрутных автобусов.

«Конфликт между мужчинами возник, после того, как водитель иномарки, создавая аварийную ситуацию, “подрезал” автобус. Хозяин иномарки посчитал, что нужно остановить транспортное средство, выяснить отношения с водителем. Мужчина выскочил из машины и начал атаковать пассажирский автотранспорт. По словам водителя, автолюбитель оказавшись внутри, набросился с кулаками на шофера, в ходе возникшего конфликта мужчина получил телесные повреждения», — сообщают в ДВД.

Пассажиры, ставшие свидетелями драки, сразу же вызвали полицию. Сотрудники задержали хулигана на месте. Им оказался 24-летний житель Кокшетау.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ведется досудебное расследование.