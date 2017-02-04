Славянская ТЭС из-за блокады перешла в аварийный режим

Славянская ТЭС из-за блокады железнодорожных перевозок вынужденно перешла на аварийный режим. На предприятии уверяют, если не возобновятся поставки угля с временно не контролируемых Киевом территорий, запасы топлива завершатся уже через несколько недель, передают «Новости Донбасса».

«2 февраля в час ночи был отключен от сети блок 800. Станция перешла работать на старую очередь — это аварийный режим для отопления Николаевки и самой станции. После окончания запасов угля на складе наступит разморожение станции и города», — рассказал руководитель департамента Славянской ТЭС Александр Бездольный.

Как сообщалось ранее, о начале блокады неподконтрольных украинскому правительству районов заявила группа активистов, назвавшихся ветеранами добровольческих батальонов «Донбасс» и «Айдар».

В то же время, первый командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук опроверг наличие в рядах активистов настоящих айдаровцев. По его мнению, это бывшие контрабандисты, которые пытаются вернуть под свой контроль потоки нелегальных грузов.

По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Валентина Землянского, в случае полного блокирования угля из ОРДЛО, запаса прочности украинской энергетики хватит не более чем на месяц.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что возможное блокирование перемещения грузов с углем с неподконтрольных украинскому правительству районов Донбасса может привести к отключению электроэнергии по всей территории Украины.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области.

Отметим, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет.

Альтернатива — уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса. Более того, блокада априори незаконна и наносит удар по инвестклимату страны, а это уже не краткосрочные проблемы для страны, а ущерб на годы. В итоге — Россия выиграет, Украина проиграет.