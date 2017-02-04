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17:02 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Неизвестные вновь попытались передать 8 телефонов в колонию под Воронежем

Задержать нарушителей не удалось.

Неизвестные во второй раз попытались передать в исправительную колонию Семилук восемь мобильных телефонов без сим-карты, Свертки с обмотанными скотчем мобильниками нашли днем возле банно-прачечного комбината учреждения, сообщила пресс-служба УФСИН по региону во вторник, 31 января. Задержать тех, кто их перебросил, не удалось.

Ранее, 24 января, сотрудники колонии при обыске нашли два свертка с восемью телефонами у 34-летнего мужчины. Стражи порядка забрали сотовые телефоны, а на жителя райцентра составили административный материал для передачи в мировой суд. За попытку передачи в колонию запрещенных предметов (со ст. 19.12 КоАП РФ) грозит штраф до 5 тыс. рублей.

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