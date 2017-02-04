Неизвестные вновь попытались передать 8 телефонов в колонию под Воронежем
Задержать нарушителей не удалось.
Задержать нарушителей не удалось.
Неизвестные во второй раз попытались передать в исправительную колонию Семилук восемь мобильных телефонов без
Ранее, 24 января, сотрудники колонии при обыске нашли два свертка с восемью телефонами у 34-летнего мужчины. Стражи порядка забрали сотовые телефоны, а на жителя райцентра составили административный материал для передачи в мировой суд. За попытку передачи в колонию запрещенных предметов (со ст. 19.12 КоАП РФ) грозит штраф до 5 тыс. рублей.