Ситуация в зоне АТО остается критической — Мотузяник
Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции продолжает оставаться сложной.
Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции продолжает оставаться сложной.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
«Ситуация в районе АТО остается критической — противник вчера совершил более 100 позиций сил антитеррористической операции», — сказал Мотузяник.
Он, в частности, отметил, что так называемое «перемирие» в районе Авдеевки длилось всего 4 часа, после чего враг снова начал обстрелы.