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16:09 (мск), источник: УНИАН

Ситуация в зоне АТО остается критической — Мотузяник

Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции продолжает оставаться сложной.

Источник: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Ситуация в районе АТО остается критической — противник вчера совершил более 100 позиций сил антитеррористической операции», — сказал Мотузяник.

Он, в частности, отметил, что так называемое «перемирие» в районе Авдеевки длилось всего 4 часа, после чего враг снова начал обстрелы.

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