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16:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Лавина накрыла группу горнолыжников в итальянских Альпах

Лавина накрыла группу горнолыжников на перевале Селла Невеа в итальянских Альпах. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщает ANSA.

Источник: Reuters

Под снежными завалами оказались от шести до семи человек. Спасателям удалось извлечь двоих пострадавших.

Один из них получил незначительные повреждения ноги, второй находится в критическом состоянии.

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