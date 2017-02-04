Лавина накрыла группу горнолыжников в итальянских Альпах
Лавина накрыла группу горнолыжников на перевале Селла Невеа в итальянских Альпах. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщает ANSA.
Лавина накрыла группу горнолыжников на перевале Селла Невеа в итальянских Альпах. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщает ANSA.
Под снежными завалами оказались от шести до семи человек. Спасателям удалось извлечь двоих пострадавших.
Один из них получил незначительные повреждения ноги, второй находится в критическом состоянии.