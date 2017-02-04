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16:13 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Херсоне мужчина ранил ножом пятерых взрослых и ребенка

Хозяйка квартиры праздновала с гостями день рождения. Когда компания вышла на лестничную площадку покурить, из квартиры этажом ниже выбежал 47-летний сосед и набросился на присутствующих с ножом.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В Херсоне мужчина ранил ножом шесть человек, среди которых 4-летний ребенок, сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

Сообщается, что информация о преступлении в многоэтажном доме была получена 3 февраля около 20.50.

Следственно-оперативная группа, прибыв на место происшествия, выяснила, что хозяйка квартиры праздновала с гостями день рождения. Когда компания вышла на лестничную площадку покурить, из квартиры этажом ниже выбежал 47-летний сосед и набросился на присутствующих с ножом. Злоумышленник ворвался за жертвами в квартиру и продолжал наносить удары, пока его не удалось закрыть на кухне и вызвать полицию.

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В ходе происшествия были ранены три женщины в возрасте 47, 41 и 18 лет, двое мужчин 35 и 18 лет и 4-летний мальчик. Четверо взрослых госпитализированы в реанимационное отделение в тяжелом состоянии, так как злоумышленник нанес им ножевые ранения в грудную клетку, в лицо, в шею. Пятый взрослый находится в удовлетворительном состоянии. Ребенок с ножевым ранением шеи госпитализирован в детскую областную больницу.

Открыто уголовное производство по ст. 15 «Покушение на преступление» и п.1 ч.2 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник задержан по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 20 января в Париже в метро в северо-восточной части столицы вооруженный ножом мужчина совершил несколько нападений на пассажиров.

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