В Херсоне мужчина ранил ножом пятерых взрослых и ребенка

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В Херсоне мужчина ранил ножом шесть человек, среди которых 4-летний ребенок, сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

Сообщается, что информация о преступлении в многоэтажном доме была получена 3 февраля около 20.50.