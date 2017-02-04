Воры-неудачники в Москве сбежали с места ограбления без денег
Злоумышленники не успели украсть сейф
Злоумышленники не успели украсть сейф
Московские полицейские задержали четверых неизвестных во время попытки ограбления одной из букмекерский контор столицы. Преступники ворвались в здание в масках, но были вынуждены сбежать
По словам собеседника издания, преступники успели избить охранника и попытались вынести из здания сейф с выручкой.
Ограбление пришлось прервать, так как кассир успела нажать тревожную кнопку и на место происшествия сразу же приехали сотрудники полиции.
Сообщается, что в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников.