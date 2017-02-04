Воры-неудачники в Москве сбежали с места ограбления без денег

Московские полицейские задержали четверых неизвестных во время попытки ограбления одной из букмекерский контор столицы. Преступники ворвались в здание в масках, но были вынуждены сбежать из-за вызванного наряды полиции, сообщает Life со ссылкой на неназванный источник.

По словам собеседника издания, преступники успели избить охранника и попытались вынести из здания сейф с выручкой.