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17:09 (мск), источник: Мослента

Воры-неудачники в Москве сбежали с места ограбления без денег

Злоумышленники не успели украсть сейф из-за вызванного наряда полиции.

Источник: РИА "Новости"

Московские полицейские задержали четверых неизвестных во время попытки ограбления одной из букмекерский контор столицы. Преступники ворвались в здание в масках, но были вынуждены сбежать из-за вызванного наряды полиции, сообщает Life со ссылкой на неназванный источник.

По словам собеседника издания, преступники успели избить охранника и попытались вынести из здания сейф с выручкой.

Ограбление пришлось прервать, так как кассир успела нажать тревожную кнопку и на место происшествия сразу же приехали сотрудники полиции.

Сообщается, что в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников.

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