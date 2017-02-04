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16:25 (мск), источник: Sputnik.by

Пенсионерка упала под колеса автобуса в Молодечно

Госпитализация пострадавшей не понадобилась, в настоящее время по факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 фев — Sputnik. Пожилая женщина получила травмы в Молодечно, упав под колеса пассажирского автобуса в Молодечно, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.

Инцидент, по информации милиции, произошел утром 2 февраля на проспекте Мира районного центра.

«Вводитель автобуса МАЗ, начиная движение от остановочного пункта “Аптека”, совершил наезд на местную жительницу, которая упала возле пассажирской двери», — сказали в УВД.

Там также сообщили, что в результате ДТП 75-летняя пенсионерка получила ушиб голени, открытую рану голеностопного сустава.

В УВД уточнили, что госпитализация пострадавшей не понадобилась, в настоящее время по факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.

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