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17:09 (мск), источник: АиФ Калининград

В ДТП с участием маршрутки в Калининграде пострадали четыре человека

В микроавтобусе никто травм не получил.

Полиция в Калининграде проводит проверку по факту дорожной аварии с участием маршрутного такси, сообщили в региональном УМВД.

В субботу утром на улице Кутузова маршрутный автобус № 63 въехал в легковой автомобиль BMW. После столкновения водитель иномарки и трое пассажиров были госпитализированы с травмами.

Никто из людей, находившихся в микроавтобусе, не пострадал.

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