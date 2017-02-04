В ДТП с участием маршрутки в Калининграде пострадали четыре человека
В микроавтобусе никто травм не получил.
В микроавтобусе никто травм не получил.
Полиция в Калининграде проводит проверку по факту дорожной аварии с участием маршрутного такси, сообщили в региональном УМВД.
В субботу утром на улице Кутузова маршрутный автобус № 63 въехал в легковой автомобиль BMW. После столкновения водитель иномарки и трое пассажиров были госпитализированы с травмами.
Никто из людей, находившихся в микроавтобусе, не пострадал.