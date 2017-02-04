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16:54 (мск), источник: Sputniknews.kz

В ВКО находящийся в колонии мужчина организовал банду по сбыту наркотиков

Организовать преступную группу находящемуся в колонии заключенному помогла его супруга.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 4 фев — Sputnik. Из-за халатности сотрудников режимного учреждения один из заключенных, тайно пользуясь сотовым телефоном, сумел собрать преступную группу, которая занималась распространением марихуаны в Семее, сообщает YK-news.kz.

На скамье подсудимых оказались семеро человек. Организатор преступления содержался в колонии строгого режима. При попустительстве сотрудников режимного объекта он беспрепятственно пользовался сотовым телефоном. Однажды заключенный связался со своей супругой и поделился идеей создания сети для распространения марихуаны. Жена поддержала рискованную задумку.

Находясь в колонии организатор группы искал будущих распространителей среди тех, кто должен был вскоре выйти на свободу. Его супруга закупала крупные партии товара и занималась логистикой — подбирала надежных людей для переправки товара в Семей. Всего в группе было семь человек, группа успешно функционировала более полутора лет, пока двое ее членов не попались сотрудникам полиции Семея. Далее удалось выйти на остальных участников наркосети.

Организатор группы был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии особого режима. Его супругу отправили в колонию общего режима на 16 лет. Остальные члены преступной группы получили от 10 до 19 лет заключения в колониях.

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