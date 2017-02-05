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10:28 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Кофейный вор из Ревды предстанет перед судом

Мужчина уже 10 раз привлекался к ответственности.

Правоохранители в Ревде направили в суд уголовное дело в отношении вора, сообщили в региональном ГУ МВД РФ.

В октябре 2016 года 31-летний мужчина, находясь в гипермаркете на улице Зыкина, тайно похитил с витрины предметы личной гигиены и четыре банки кофе. Ущерб составил 2730 рублей. Личность злоумышленника установили участковые. Задержанный злоумышленник нигде не работает, более 10 раз привлекался к уголовной ответственности.

За кражу в гипермаркете на него возбудили дело.

В дальнейшем, уже находясь под подпиской о невыезде, злоумышленник вновь совершил кражу в магазине — уже на улице Карла Либкнехта. Ущерб составил 2400 рублей.

Уголовное дело в совершении двух эпизодов преступлений направлено в суд для рассмотрения по существу.

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