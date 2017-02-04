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17:05 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

«Камаз» с тентом застрял под путепроводом в Ворошиловском районе Волгограда

«Камаз» с тентом застрял под путепроводом в Ворошиловском районе Волгограда.

В Ворошиловском районе Волгограда под железнодорожным путепроводом на улице Симбирской застрял «Камаз». Пробки пока нет, — сообщают очевидцы. Согласно знаку, под путепроводом смогут проехать автомобили высотой до 3,4 метра. При этом «Камаз» с тентом, согласно расчетам специалистов, составляет не менее 3,9 метра.

Стоит отметить, что это довольно стандартная ситуация в этом месте. Не реже раза в неделю здесь застревает большегруз с высоким тентом.

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