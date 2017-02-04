В Житомире обнаружили в квартире двух детей, пьяных родителей и тело мужчины
Житомирские патрульные обнаружили в квартире двух детей без присмотра, пьяных родителей и тело мужчины.
Житомирские патрульные обнаружили в квартире двух детей без присмотра, пьяных родителей и тело мужчины.
В Житомире патрульные, прибыв на вызов, обнаружили в квартире двух пьяных родителей, детей без присмотра и тело мертвого дедушки в горе из мусора. Об этом сообщили в
Как оказалось, погибший — это отец женщины, который умер накануне ночью, труп своего дедушки наблюдали и дети лет десяти.