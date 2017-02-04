В Житомире обнаружили в квартире двух детей, пьяных родителей и тело мужчины

В Житомире патрульные, прибыв на вызов, обнаружили в квартире двух пьяных родителей, детей без присмотра и тело мертвого дедушки в горе из мусора. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Житомира. Вызов поступил от женщины, которая пожаловалась на то, что ее муж систематически применяет к ней силу. Прибыв в квартиру, патрульные увидели горы мусора в доме, супругов навеселе, двух детей без присмотра, а затем во время осмотра помещения, и тело мертвого дедушку, которое лежало в куче мусора.

Как оказалось, погибший — это отец женщины, который умер накануне ночью, труп своего дедушки наблюдали и дети лет десяти. Горе-мать уже лишена родительских прав и может забирать детей только на несколько дней.