ОБСЕ: восстановительные работы в Авдеевке остановлены из-за обстрелов
Согласно информации, режим прекращения огня нарушен, гражданское население продолжает страдать. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ призывает прекратить стрелять.
Согласно информации, режим прекращения огня нарушен, гражданское население продолжает страдать. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ призывает прекратить стрелять.
КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Восстановительные работы в Авдеевке остановлены по причине нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщила Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ.
«Работы прерваны. Режим прекращения огня нарушен. Гражданское население продолжает страдать. Прекратите стрелять сейчас!» — говорится в официальном Twitter миссии.
Ранее сообщалось, что два дня столкновений в районе Авдеевки на востоке Украины оставили более 17 тысяч человек без отопления и электричества в условиях зимы, среди них 2,5 тысяч детей. В субботу СММ ОБСЕ сообщала о начале восстановительных работ.
Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.
В феврале исполнился год со дня проведения встречи «нормандской четверки» в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей («Минск-2»). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.
Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.