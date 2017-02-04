Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Президент Молдавии после встречи в Кремле отказался признать Крым
"За четыре дня положили 74 человека": военный о боях в Авдеевке
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Нюша впервые рассказала о своем женихе
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
В центре Москвы собаки растерзали жену известного диктора (видео)
После болезни умер знаменитый российский актер
ВСУ объяснили свои огромные потери на Донбассе – СМИ
Авдеевский котел: СМИ об ответе ДНР для ВСУ
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
Полпред Путина рассказал о жестком разговоре с Порошенко - СМИ
«Пусть вернут Вильнюс»: ответ Софреда Литве - СМИ
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
18:05 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

ОБСЕ: восстановительные работы в Авдеевке остановлены из-за обстрелов

Согласно информации, режим прекращения огня нарушен, гражданское население продолжает страдать. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ призывает прекратить стрелять.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Восстановительные работы в Авдеевке остановлены по причине нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщила Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ.

«Работы прерваны. Режим прекращения огня нарушен. Гражданское население продолжает страдать. Прекратите стрелять сейчас!» — говорится в официальном Twitter миссии.

Ранее сообщалось, что два дня столкновений в районе Авдеевки на востоке Украины оставили более 17 тысяч человек без отопления и электричества в условиях зимы, среди них 2,5 тысяч детей. В субботу СММ ОБСЕ сообщала о начале восстановительных работ.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи «нормандской четверки» в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей («Минск-2»). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему визит Путина в Венгрию обеспокоил Украину
Жириновский заявил о намерении участвовать в выборах президента
Латвия возвела на границе с Россией 23 км заграждения
Трампа насмешила блокировка его указа о миграции
За сутки под Сочи нашли почти 80 обломков Ту-154
Умер народный артист России Георгий Тараторкин
Минобороны ответило на заявление Хирурга о парке «Патриот»
СМИ узнали о задержании в Вене 22 выходцев из Чечни
Спорт
«Спартак» прибыл в Испанию и взял с собой не всех. Обзор сборов Рассказываем о подготовке клубов российской футбольной премьер-лиги ко второй части сезона
Авто
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный В сеть попала фотография полноразмерного макета первого паркетника, созданного Ульяновским автозаводом
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
В Москве увеличат налог на жилье
Необычные здания-спирали (фото)
Россияне будут благоустраивать дворы на субботниках
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь