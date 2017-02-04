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20:36 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге пропал 41-летний студент из Японии

Документов и телефона у иностранца при себе не было.

Иностранец пропал в Петербурге, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

4 февраля около 02.00 МСК в полицию пришла 38-летняя жительница города. Она заявила о пропаже своего гражданского супруга. Ее сожитель, 41-летний гражданин Японии, накануне в 22.30 МСК ушел из дома на Петергофском шоссе после ссоры и пропал.

Иностранец является студентом Российского педагогического университета имени Герцена.

Японец не имел при себе телефона и документов. К тому же он плохо говорит по-русски. В момент ссоры иностранец был в состоянии алкогольного опьянения.

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