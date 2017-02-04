В Петербурге пропал 41-летний студент из Японии

Иностранец пропал в Петербурге, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

4 февраля около 02.00 МСК в полицию пришла 38-летняя жительница города. Она заявила о пропаже своего гражданского супруга. Ее сожитель, 41-летний гражданин Японии, накануне в 22.30 МСК ушел из дома на Петергофском шоссе после ссоры и пропал.

Иностранец является студентом Российского педагогического университета имени Герцена.