В Петербурге пропал 41-летний студент из Японии
Документов и телефона у иностранца при себе не было.
Документов и телефона у иностранца при себе не было.
Иностранец пропал в Петербурге, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
4 февраля около 02.00 МСК в полицию пришла 38-летняя жительница города. Она заявила о пропаже своего гражданского супруга. Ее сожитель, 41-летний гражданин Японии, накануне в 22.30 МСК ушел из дома на Петергофском шоссе после ссоры и пропал.
Иностранец является студентом Российского педагогического университета имени Герцена.
Японец не имел при себе телефона и документов. К тому же он плохо говорит