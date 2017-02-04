Гуляющую по Неве компанию «выловили» сотрудники МЧС
Четверо молодых людей решили пройтись по льду Невы в центре Петербурге в субботу. Но прогулка была недолгой, в скором времени на них обратили внимание сотрудники МЧС.
Четверо молодых людей решили пройтись по льду Невы в центре Петербурге в субботу. Но прогулка была недолгой, в скором времени на них обратили внимание сотрудники МЧС.
Беседу спасателей с любителями рисковать своей жизнью 4 февраля заметили очевидцы. Экстремальная прогулка компании завершилась возле Троицкого моста, где ей напомнили, что выход на лёд Невы опасен для жизни.
Никто не пострадал.