В Воронежской области насмерть замерз 52-летний мужчина

Местный житель насмерть замерз в селе Кокоревка Россошанского района в ночь на пятницу, 3 февраля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в единой дежурной диспетчерской службе. В эту ночь температура в районе опустилась ниже -20 градусов.

Прохожие нашли тело 52-летнего мужчины на остановке. Приехавшие медики констатировали смерть.

С начала зимы 2016/17 от обморожения умерли уже несколько жителей Воронежской области. Житель Грибановского района умер по дороге в больницу во вторник, 31 января. Грибановца, заблудившегося в лесу, нашли утром. Мужчина был еще жив, но получил сильное обморожение. Несмотря на оказанную врачами первую помощь, он скончался. За два дня до этого сельчанин замерз насмерть недалеко от собственного дома в Нижнедевицком районе. Еще в ноябре 2017 года во время заморозков в селе Хвощеватовка того же района замерз 61-летний мужчина. Такая же трагедия произошла в селе Поддубное Россошанского района 16 декабря 2016 года с 54-летним местным жителем.