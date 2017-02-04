Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Путин рассказал, к чему приведет отмена виз в Европу для Украины
"За четыре дня положили 74 человека": военный о боях в Авдеевке
Огромный 3-х километровый разлом появился в США (видео)
Нюша впервые рассказала о своем женихе
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
ВСУ объяснили свои огромные потери на Донбассе – СМИ
Авдеевский котел: СМИ об ответе ДНР для ВСУ
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
Полпред Путина рассказал о жестком разговоре с Порошенко - СМИ
«Пусть вернут Вильнюс»: ответ Софреда Литве - СМИ
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
18:46 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Взрыв авто в Луганске: на месте гибели начальника милиции ЛНР

В интернете появилось видео с места взрыва автомобиля в центре Луганска. По официальным данным, в результате взрыва погиб начальник управления НМ ЛНР полковник Олег Анащенко.

Источник: "РИА Новости" Украина

В субботу утром прогремел взрыв на одной из улиц в районе центра Луганска. Очевидцы сообщили, что был взорван внедорожник марки Toyota. Два находившихся в машине человека погибли.

Позже стало известно, что погиб начальник управления НМ ЛНР полковник Олег Анащенко.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему визит Путина в Венгрию обеспокоил Украину
Жириновский заявил о намерении участвовать в выборах президента
Латвия возвела на границе с Россией 23 км заграждения
Трампа насмешила блокировка его указа о миграции
За сутки под Сочи нашли почти 80 обломков Ту-154
Умер народный артист России Георгий Тараторкин
Минобороны ответило на заявление Хирурга о парке «Патриот»
СМИ узнали о задержании в Вене 22 выходцев из Чечни
Спорт
«Спартак» прибыл в Испанию и взял с собой не всех. Обзор сборов Рассказываем о подготовке клубов российской футбольной премьер-лиги ко второй части сезона
Авто
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный В сеть попала фотография полноразмерного макета первого паркетника, созданного Ульяновским автозаводом
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Штрафы за недострой предложили отменить
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь