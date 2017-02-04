Взрыв авто в Луганске: на месте гибели начальника милиции ЛНР

В субботу утром прогремел взрыв на одной из улиц в районе центра Луганска. Очевидцы сообщили, что был взорван внедорожник марки Toyota. Два находившихся в машине человека погибли.

Позже стало известно, что погиб начальник управления НМ ЛНР полковник Олег Анащенко.