Из-за угрозы взрыва эвакуировали пассажиров челябинского аэропорта

— Звонок поступил сегодня около 16.00, — сообщила руководитель пресс-службы транспортной полиции Урала Елена Епимахова. — Сотрудники всех экстренных служб немедленно прибыли на место происшествия, оцепили территорию аэропорта и эвакуировали пассажиров и персонал. Однако в ходе проверочных мероприятий ничего подозрительного обнаружено не было.

В 18.00 аэропорт продолжил работу в штатном режиме. Личность звонившего устанавливается. По предварительным данным, это житель южноуральской глубинки. Поэтому его поиски и доставка для дачи пояснений в Челябинск займут некоторое время, отметили в полиции.