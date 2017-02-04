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18:30 (мск), источник: "Российская газета"

Из-за угрозы взрыва эвакуировали пассажиров челябинского аэропорта

В Челябинске пассажиров международного аэропорта Баландино сегодня днем эвакуировали из-за угрозы взрыва. Позвонивший в справочную службу человек сообщил о намерениях знакомого пронести на режимный объект некое взрывное устройство, сообщили в субботу в УТ МВД по УрФО.

— Звонок поступил сегодня около 16.00, — сообщила руководитель пресс-службы транспортной полиции Урала Елена Епимахова. — Сотрудники всех экстренных служб немедленно прибыли на место происшествия, оцепили территорию аэропорта и эвакуировали пассажиров и персонал. Однако в ходе проверочных мероприятий ничего подозрительного обнаружено не было.

В 18.00 аэропорт продолжил работу в штатном режиме. Личность звонившего устанавливается. По предварительным данным, это житель южноуральской глубинки. Поэтому его поиски и доставка для дачи пояснений в Челябинск займут некоторое время, отметили в полиции.

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