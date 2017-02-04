Из-за угрозы взрыва эвакуировали пассажиров челябинского аэропорта
В Челябинске пассажиров международного аэропорта Баландино сегодня днем эвакуировали
В Челябинске пассажиров международного аэропорта Баландино сегодня днем эвакуировали
— Звонок поступил сегодня около 16.00, — сообщила руководитель
В 18.00 аэропорт продолжил работу в штатном режиме. Личность звонившего устанавливается. По предварительным данным, это житель южноуральской глубинки. Поэтому его поиски и доставка для дачи пояснений в Челябинск займут некоторое время, отметили в полиции.