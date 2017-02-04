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19:04 (мск), источник: PROUFU.ru

Под Уфой поезд смял маршрутку, двое в больнице

Сегодня, 4 февраля, произошло серьезное ДТП в Уфимском районе на железнодорожном переезде рядом с поселком Зинино. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.

По словам свидетелей, водитель междугородной маршрутки, вероятно, решил нагнать время и проскочить перед близко идущим поездом. Однако микроавтобус, к ужасу пассажиров, застрял на рельсах. А электричка не успела вовремя притормозить и врезалась в маршрутку.

По данным пресс-службы МВД по РБ, сам торопливый водитель не пострадал. Но две пассажирки получили тяжелейшие травмы, их отправили в уфимские больницы.

Пока на месте работают медики и полицейские, переезд закрыт. И это стало большой проблемой для автомобилистов.

«Хотели в объезд поехать, но и там пробка. Скорая только приехала, сотрудники ГИБДД еще не приехали. Часа на два точно закрыто все, если не больше», — сообщили очевидцы происшедшего, оказавшиеся вблизи злополучного переезда.

По предварительной информации, пассажирский автобус ехал по междугороднему маршруту, и водитель решил проскочить через железнодорожный переезд, но не успел и попал под электричку. Водитель не пострадал, пояснили в пресс-службе МВД по РБ.

ProUfu.ru будет следить за развитием событий.

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