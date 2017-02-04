Под Уфой поезд смял маршрутку, двое в больнице
Сегодня, 4 февраля, произошло серьезное ДТП в Уфимском районе на железнодорожном переезде рядом с поселком Зинино. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.
Сегодня, 4 февраля, произошло серьезное ДТП в Уфимском районе на железнодорожном переезде рядом с поселком Зинино. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.
По словам свидетелей, водитель междугородной маршрутки, вероятно, решил нагнать время и проскочить перед близко идущим поездом. Однако микроавтобус, к ужасу пассажиров, застрял на рельсах. А электричка не успела вовремя притормозить и врезалась в маршрутку.
По данным
Пока на месте работают медики и полицейские, переезд закрыт. И это стало большой проблемой для автомобилистов.
«Хотели в объезд поехать, но и там пробка. Скорая только приехала, сотрудники ГИБДД еще не приехали. Часа на два точно закрыто все, если не больше», — сообщили очевидцы происшедшего, оказавшиеся вблизи злополучного переезда.
По предварительной информации, пассажирский автобус ехал по междугороднему маршруту, и водитель решил проскочить через железнодорожный переезд, но не успел и попал под электричку. Водитель не пострадал, пояснили в
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