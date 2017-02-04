Под Уфой поезд смял маршрутку, двое в больнице

По словам свидетелей, водитель междугородной маршрутки, вероятно, решил нагнать время и проскочить перед близко идущим поездом. Однако микроавтобус, к ужасу пассажиров, застрял на рельсах. А электричка не успела вовремя притормозить и врезалась в маршрутку.

По данным пресс-службы МВД по РБ, сам торопливый водитель не пострадал. Но две пассажирки получили тяжелейшие травмы, их отправили в уфимские больницы.

Пока на месте работают медики и полицейские, переезд закрыт. И это стало большой проблемой для автомобилистов.