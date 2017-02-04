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18:47 (мск), источник: m24.ru

Пассажир ударился о вагон уходящего поезда метро

Инцидент произошел на станции «Волжская».

Источник: Москва 24

Мужчина получил травмы, ударившись о вагон уходящего поезда метро, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на главу пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева.

Инцидент произошел на станции «Волжская». 45-летний мужчина из Иркутской области получил травмы, ударившись о вагон убывающего поезда. На место был вызван наряд скорой помощи. Медики констатировали у потерпевшего ушибы и растяжение мягких тканей. Его направили в ГКБ № 68.

Случившееся не повлияло на движение поездов на линии.

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