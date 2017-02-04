Нижегородские спортсмены разбились на трассе в Подмосковье

Как сообщает сайт Выксавкурсе.рф, тренеры по тхэквондо в Выксе Алексей Шумратов и Николай Чуднов с несколькими воспитанниками отправились в Химки на личном транспорте.

«Группа выксунцев выехала в час ночи, и ближе к утру все, кто находился в автомобиле, уснули. Николай Чуднов был за рулем. И вероятнее всего, тоже уснул… По информации родственников, машина въехала в столб», — говорится в сообщении.

В результате аварии погиб водитель автомобиля. Пассажиры на данный момент находятся в больнице с травмами различной степени тяжести.

Милена Черевко.