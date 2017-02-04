В Киеве в одном из паркингов обнаружили арсенал боеприпасов
В столице в одном из паркингов правоохранители обнаружили арсенал боеприпасов.
В столице в одном из паркингов правоохранители обнаружили арсенал боеприпасов.
В столице в одном из паркингов правоохранители обнаружили арсенал боеприпасов. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, боеприпасы изъяли в рамках проведения санкционированного обыска по согласованию с СБУ и прокуратурой, поскольку правоохранителям поступила оперативная информация о том, что по указанному адресу может храниться оружие.
Во время проведения проверки правоохранители обнаружили гранату «РГД-5» без запала,
По данному факту следственным отделом начато уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Владельца, происхождение и цель хранения боеприпасов установит следствие.