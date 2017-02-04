В Киеве в одном из паркингов обнаружили арсенал боеприпасов

В столице в одном из паркингов правоохранители обнаружили арсенал боеприпасов. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, боеприпасы изъяли в рамках проведения санкционированного обыска по согласованию с СБУ и прокуратурой, поскольку правоохранителям поступила оперативная информация о том, что по указанному адресу может храниться оружие.

Во время проведения проверки правоохранители обнаружили гранату «РГД-5» без запала, свето-шумовую ракету, одну подствольную гранату для автомата Калашникова и две дымовые шашки. Кроме этого, полицейские изъяли 233 патрона калибра 7,62 мм, 16 дымовых зарядов, четыре банки с порохом, магазин для пистолета и детали к автомату Калашникова. Все изъятые предметы направлены на соответствующие экспертизы.

По данному факту следственным отделом начато уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Владельца, происхождение и цель хранения боеприпасов установит следствие.