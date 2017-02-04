В Красноармейском районе в ДТП с маршруткой № 40 пострадали 10 человек.

Серьезное ДТП с участием маршрутного такси № 40 произошло в Красноармейском районе Волгограда, — сообщают очевидцы.

По словам свидетелей, авария произошла на улице Лазоревой, недалеко от остановки «Вторчермет».

Артём Слесарев: «Маршрутка ехала по крайнему правому ряду, неожиданно автомобиль занесло, микроавтобус ударился в столб, затем его снова вынесло на дорогу».

По неподтвержденным данным, в ДТП пострадали десять человек. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, скорая помощь госпитализирует пострадавших. Информация о происшествии уточняется.