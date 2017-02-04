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20:34 (мск), источник: Водитель Петербурга

Массовое ДТП перекрыло Старо-Петергофский

Старо-Петергофский проспект оказался перекрыт вечером 4 февраля. Там произошло серьезное ДТП.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, у дома 26 около 19.00 столкнулись «Лада», «Фольксваген», «Субару» и «Фольксваген».

На место прибыли пожарные, чтобы оказать техническую помощь. По сообщениям очевидцев, объехать место аварии возможно только по тротуару.

Сведения о пострадавших уточняются.

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