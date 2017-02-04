Массовое ДТП перекрыло Старо-Петергофский

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, у дома 26 около 19.00 столкнулись «Лада», «Фольксваген», «Субару» и «Фольксваген».

На место прибыли пожарные, чтобы оказать техническую помощь. По сообщениям очевидцев, объехать место аварии возможно только по тротуару.

Сведения о пострадавших уточняются.