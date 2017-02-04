В Виннице полицейский создал в недостроенном доме тайник с оружием, вывезенным из АТО

В Виннице 37-летний капитан полиции создал в своем недостроенном доме тайник с оружием, нелегально вывезенным из АТО. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Во время обысков были обнаружены и изъяты три боевые гранаты РГД-5, запалы к ним, 30 патронов калибра 7,62 мм, 10 патронов калибра 9 мм, незарегистрированное гладкоствольное ружье.

Областной прокуратурой было начато уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами — ст. 263 уголовного кодекса.

Найденое оружие отправлено на проведение экспертизы. Следователями прокуратуры устанавливается происхождение и канал поступления этого оружия, а также — с какой целью полицейский хранил его на мирной территории Украины. Решается вопрос об объявлении ему подозрения. За незаконное обращение с оружием уголовное законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет лишения свободы.

Как сообщалось, в зоне АТО правоохранители обнаружили многотонный схрон боеприпасов.