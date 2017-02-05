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12:07 (мск), источник: Новости Воронежа

Под Воронежем автомобилист на легковушке погиб в ДТП с двумя фурами

Днем в субботу, 4 февраля, по трассе в Хохольском районе ехал автомобилист на Renault Logan. Он направлялся со стороны Курска в направлении Воронежа.

Около 14:50 водитель столкнулся с грузовиком MAN, ехавшим по встречной полосе. После этого Renault отбросило под другую фуру MAN.

«В результате аварии водитель легкового авто погиб на месте», — сообщают в пресс-службе регионального МВД.

Сейчас по факту ДТП проходит проверка — устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Личность погибшего автомобилиста пока не удалось установить.

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