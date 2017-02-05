Под Воронежем автомобилист на легковушке погиб в ДТП с двумя фурами
Днем в субботу, 4 февраля, по трассе в Хохольском районе ехал автомобилист на Renault Logan. Он направлялся со стороны Курска в направлении Воронежа.
Днем в субботу, 4 февраля, по трассе в Хохольском районе ехал автомобилист на Renault Logan. Он направлялся со стороны Курска в направлении Воронежа.
Около 14:50 водитель столкнулся с грузовиком MAN, ехавшим по встречной полосе. После этого Renault отбросило под другую фуру MAN.
«В результате аварии водитель легкового авто погиб на месте», — сообщают в
Сейчас по факту ДТП проходит проверка — устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Личность погибшего автомобилиста пока не удалось установить.