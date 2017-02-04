В Хмельницкой обл. столкнулись фура и легковой автомобиль, двое пассажиров погибли
Еще два травмированных пассажира оказались заблокированы в автомобиле.
Еще два травмированных пассажира оказались заблокированы в автомобиле.
В Хмельницкой обл. на трассе
Двое пассажиров легкового автомобиля погибли на месте, водитель и еще один пассажир Volkswagen были травмированы, однако им не могли предоставить первую медицинскую помощь, поскольку растрощенный автомобиль заблокировал людей внутри.
Спасатели с помощью специнструментов получили пострадавших из автомобиля и передали медикам, а также деблокировали тела двух погибших.
Водитель грузового автомобиля не пострадал. Причины ДТП устанавливает полиция.
Как сообщалось ранее, в Винницкой обл. в результате ДТП погиб гражданин Молдовы.