В Хмельницкой обл. столкнулись фура и легковой автомобиль, двое пассажиров погибли

В Хмельницкой обл. на трассе Ровное-Городище-Староконстантиновка столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Jettа и грузовик DAF. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Хмельницкой обл.

Двое пассажиров легкового автомобиля погибли на месте, водитель и еще один пассажир Volkswagen были травмированы, однако им не могли предоставить первую медицинскую помощь, поскольку растрощенный автомобиль заблокировал людей внутри.

Спасатели с помощью специнструментов получили пострадавших из автомобиля и передали медикам, а также деблокировали тела двух погибших.

Водитель грузового автомобиля не пострадал. Причины ДТП устанавливает полиция.

Как сообщалось ранее, в Винницкой обл. в результате ДТП погиб гражданин Молдовы.