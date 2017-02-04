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21:45 (мск), источник: 112.ua

В Хмельницкой обл. столкнулись фура и легковой автомобиль, двое пассажиров погибли

Еще два травмированных пассажира оказались заблокированы в автомобиле.

Источник: 112.ua

В Хмельницкой обл. на трассе Ровное-Городище-Староконстантиновка столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Jettа и грузовик DAF. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Хмельницкой обл.

Двое пассажиров легкового автомобиля погибли на месте, водитель и еще один пассажир Volkswagen были травмированы, однако им не могли предоставить первую медицинскую помощь, поскольку растрощенный автомобиль заблокировал людей внутри.

Спасатели с помощью специнструментов получили пострадавших из автомобиля и передали медикам, а также деблокировали тела двух погибших.

Водитель грузового автомобиля не пострадал. Причины ДТП устанавливает полиция.

Как сообщалось ранее, в Винницкой обл. в результате ДТП погиб гражданин Молдовы.

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