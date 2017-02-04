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22:04 (мск), источник: Интерфакс

Ребенок погиб при пожаре в Москве

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU — Малолетний ребенок погиб в субботу вечером при пожаре на северо-востоке Москвы, сообщила «Интерфаксу» представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

Источник: РИА "Новости"

Тело ребенка 2009 года рождения обнаружили в ходе тушения пожара в квартире одного их жилых домов по улице 3-й квартал Капотни. Мать погибшего выжила, ее доставили в больницу на попечение врачей.

По факту пожара началась доследственная проверка. Рассматриваются несколько версий возгорания, в том числе неосторожное обращение с огнем.

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