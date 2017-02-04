Ребенок погиб при пожаре в Москве

Тело ребенка 2009 года рождения обнаружили в ходе тушения пожара в квартире одного их жилых домов по улице 3-й квартал Капотни. Мать погибшего выжила, ее доставили в больницу на попечение врачей.

По факту пожара началась доследственная проверка. Рассматриваются несколько версий возгорания, в том числе неосторожное обращение с огнем.