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22:37 (мск), источник: Nbnews.com.ua

В результате повреждения ЛЭП вся Горловка осталась без света

В субботу, 4 февраля, была повреждена линия электропередач (ЛЭП), питающая Горловку (Донецкая область). Об этом сообщил представитель «министерства обороны» ДНР.

Источник: Reuters

«В районе населенного пункта Светлодарск на территории, контролируемой ВСУ, силовики подорвали в 14:30 линию электропередачи, в результате чего весь город Горловка остался без света», — цитирует РИА «Новости» представителя ДНР.

По его словам, на данный момент Горловка запитывается от других городов, расположенных рядом, — Енакиево и Макеевки.

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