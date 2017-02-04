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22:34 (мск), источник: Tengrinews

Экс-сотрудница прокуратуры подожгла себя в центре Атырау: рассказ очевидца

Лейла Смадьярова не согласна с обвинениями в получении взяток.

Источник: Tengrinews

В деле о самоподжоге экс-помощника прокурора Атырауской области Лейлы Смадьяровой стали известны новые подробности. Как выяснила газета «Ак Жайык», 37-летнюю женщину спасли от смерти сотрудники компании «Шлюмберже». Один из них — Махмут Мендабаев — рассказал изданию о событиях того дня.

«После утреннего совещания, около 11.20, я вышел покурить, курилка на третьем этаже. Оттуда я заметил, что на стоянке между двух машин стоит какая-то девушка. Потом я обратил внимание, что она присела на корточки, и перед ней горит небольшой костерочек. Я подумал: “ну может жжет ненужные бумажки”. Хотя сразу показалось странным. Потом она вдруг вскакивает, и я вижу, как вспыхивает спереди ее одежда, и она начинает инстинктивно сбивать пламя руками. Я бросил сигарету и кинулся вниз. На бегу схватил огнетушитель, нашим крикнул, что горит девушка. На улице встретил коллегу Есболата Жылкышиева, кричу: “Бери огнетушитель!” Когда я подбежал, она пламенем была охвачена уже полностью, и сзади, и спереди, она ничком лежала на земле и просто визжала. Я чеку сорвал с огнетушителя, сбил пламя несколькими выстрелами, перевернул ее — совсем молодая девушка! Она замолчала и только стонала и тяжело дышала. Тут подбежал Есболат и затушил костер — там горел какой-то сверток, то ли куртка, то ли еще что-то. Подошли еще несколько коллег, и мы занесли ее к нам в будку охранника. Я девочек на ресепшн попросил вызвать “скорую” и приготовить ей чаю или кофе, чтобы успокоить», — вспоминает мужчина.

По словам собеседника издания, с момента как он увидел пламя прошло около двух минут. А сама женщина не объяснила, зачем пошла на крайний шаг.

«Пока ждали скорую, она молчала, да я и ушел к тому времени на рабочее место, с ней сидели наши девочки с ресепшн. “Скорая” приехала очень быстро, за минут 5−7», — сказал Махмут.

Журналисты газеты удивляются, как человек развел костер среди белого дня на шумной, всегда многолюдной улице в центре города, особенно учитывая, что это далеко не первый случай самоподжога именно у прокуратуры.

«Один штрих — по словам нескольких очевидцев, по всему периметру кованого забора обоих зданий стояло множество полицейских, которые никак не отреагировали на действия женщины, прямо скажем, не самые обыденные. Они видели, как человек на парковке наносил на себя какую-то жидкость, затем развел костер (!) и вскоре загорелся сам, но при этом быстро и согласно обстановке среагировали не люди в форме, а обычные горожане. Чем это можно объяснить? Спасшие Смадьярову говорят, что через какое-то время подбежал один полицейский с огнетушителем, но дело было уже кончено», — говорится в статье.

Напомним, 31 января Лейла Смадьярова, находившаяся под домашним арестом с августа 2016 года, совершила самоподжог перед соседними зданиями двух местных прокуратур прямо на парковке напротив прежнего места работы. Женщину обвиняют в получении взяток на сумму около 3 миллионов тенге. Не согласная с обвинением подсудимая решила таким образом привлечь внимание к своей ситуации.

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