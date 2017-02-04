Экс-сотрудница прокуратуры подожгла себя в центре Атырау: рассказ очевидца
Лейла Смадьярова не согласна с обвинениями в получении взяток.
Лейла Смадьярова не согласна с обвинениями в получении взяток.
В деле о самоподжоге
«После утреннего совещания, около 11.20, я вышел покурить, курилка на третьем этаже. Оттуда я заметил, что на стоянке между двух машин стоит
По словам собеседника издания, с момента как он увидел пламя прошло около двух минут. А сама женщина не объяснила, зачем пошла на крайний шаг.
«Пока ждали скорую, она молчала, да я и ушел к тому времени на рабочее место, с ней сидели наши девочки с ресепшн. “Скорая” приехала очень быстро, за минут 5−7», — сказал Махмут.
Журналисты газеты удивляются, как человек развел костер среди белого дня на шумной, всегда многолюдной улице в центре города, особенно учитывая, что это далеко не первый случай самоподжога именно у прокуратуры.
«Один штрих — по словам нескольких очевидцев, по всему периметру кованого забора обоих зданий стояло множество полицейских, которые никак не отреагировали на действия женщины, прямо скажем, не самые обыденные. Они видели, как человек на парковке наносил на себя
Напомним, 31 января Лейла Смадьярова, находившаяся под домашним арестом с августа 2016 года, совершила самоподжог перед соседними зданиями двух местных прокуратур прямо на парковке напротив прежнего места работы. Женщину обвиняют в получении взяток на сумму около 3 миллионов тенге. Не согласная с обвинением подсудимая решила таким образом привлечь внимание к своей ситуации.