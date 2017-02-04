Во Львовской обл. пограничников поймали на взятке
Чиновники требовали от предпринимателя 2 тыс. долл за непрепятствование в перемещении
Чиновники требовали от предпринимателя 2 тыс. долл за непрепятствование в перемещении
Во Львовской обл. Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой поймала на взятке двух пограничников — руководителей среднего звена. Об этом сообщается на сайте СБУ.
Вымогатели требовали от предпринимателя 2 тыс. долл за непрепятствование в перемещении
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников во время получения части неправомерной выгоды в 800 долл. Далее, во время обыска в кабинете одного из задержанных правоохранители обнаружили 14 400 долл. и 350 евро.
Следственные действия и обыски продолжаются.
Как сообщалось, суд арестовал задержанного на взятке главу департамента НБУ с альтернативой внесения залога.