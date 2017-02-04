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22:53 (мск), источник: 112.ua

Во Львовской обл. пограничников поймали на взятке

Чиновники требовали от предпринимателя 2 тыс. долл за непрепятствование в перемещении товарно-материальных ценностей.

Источник: 112.ua

Во Львовской обл. Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой поймала на взятке двух пограничников — руководителей среднего звена. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Вымогатели требовали от предпринимателя 2 тыс. долл за непрепятствование в перемещении товарно-материальных ценностей на таможенную территорию Украины.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников во время получения части неправомерной выгоды в 800 долл. Далее, во время обыска в кабинете одного из задержанных правоохранители обнаружили 14 400 долл. и 350 евро.

Следственные действия и обыски продолжаются.

Как сообщалось, суд арестовал задержанного на взятке главу департамента НБУ с альтернативой внесения залога.

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