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23:11 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В ОБСЕ подтвердили гибель нескольких мирных жителей при обстрелах в Авдеевке

Согласно информации, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтверждает гибель нескольких мирных граждан и ранения многих мирных жителей в Авдеевке и Донецке после обстрелов.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Несколько мирных жителей погибли в результате обстрелов в Авдеевке и Донецке. Об этом сообщили наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

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Наблюдатели ОБСЕ в ночь на субботу сообщили со ссылкой на медиков больницы в подконтрольной правительству Авдеевке о двух погибших и двух раненых в результате нарушений режима прекращения огня в пятницу.

«СММ подтверждает гибель нескольких мирных граждан и ранения довольно многих мирных жителей в Авдеевке и в городе Донецке после обстрелов. Наблюдатели также видели ущерб жилым домам в подконтрольной украинским силам Авдеевке и районах Донецка, подконтрольных ДНР», — говорится в сообщении миссии.

Наблюдатели отметили, что в донецкой больнице общались с пострадавшими, среди которых 61-летняя женщина, у которой осколочные ранения обеих запястий и плеча.

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