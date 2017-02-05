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08:47 (мск), источник: VN.RU

Лихач спровоцировал аварию с пострадавшими на Димитровском мосту

Авария с участием трех автомобилей спровоцировала серьезную пробку на Димитровском мосту в Новосибирске. В ДТП пострадали четверо человек, среди которых 14-летний подросток, который получил серьезные травмы головы.

Вечером 4 февраля на проезде Энергетиков столкнулись сразу три автомобиля — седан Mitsubishi Galant, внедорожник Toyota Land Cruiser 200 на кемеровских номерах и кроссовер Subaru Forester.

— Перед столкновением водитель Митсубиси двигался со стороны площади Энергетиков на высокой скорости и резко перестраивался из ряда в ряд. В результате он оказался на встречной полосе и лоб в лоб протаранил внедорожник Toyota Land Cruiser 200, — рассказали в группе АСТ-54.

В результате водителя Тойоты зажало в салоне. Вырезать пострадавших из металлических тисков пришлось спасателям МАСС при помощи гидравлического инструмента. Всего в аварии пострадало четверо человек, среди который 14-летний подросток. Парень получил серьезную травму головы. С места аварии его доставили в больницу № 34.

— Сейчас проезжал. Жесть. Пожарная, 4 скорых, реанимация, МЧС. Машину разрезали, доставали кого-то. Ещё одна реанимация промчалась уже с места ДТП, — пишет подписчик новосибирской службы эвакуации Руслан Валерьевич.

Произошедшее практически полностью заблокировало движение транспорта в сторону левого берега — пробка растянулась от улицы Фабричной.

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