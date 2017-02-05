Сообщившего о бомбе в аэропорту человека разыскивают в Челябинске

Полицейские в Челябинске устанавливают личность человека, рассказавшего о бомбе в городском аэропорту, сообщают в пресс-службе Уральского управления на транспорте МВД РФ.

Звонок с сообщением о якобы находящемся в здании взрывном устройстве поступил около 16 часов 4 февраля. Стражи порядка оцепили территорию, эвакуировали пассажиров и сотрудников и осмотрели аэровокзал. Никаких опасных предметов при этом обнаружено не было, и уже к 18 часам воздушная гавань возобновила работу.

Сейчас правоохранители разыскивают лжеминёра и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Ложное сообщение об акте терроризма». За такие «шутки» Уголовный кодекс предусматривает наказание штрафом до 200 тысяч рублей, исправительными работами или лишением свободы на срок до 3 лет.

Напомним, в ноябре 2016 года за ложное сообщение о бомбе в аэропорту 35-летний уроженец Башкортостана получил полтора года тюрьмы условно, а ранее уличённый в «телефонном терроризме» челябинский пенсионер отделался штрафом в 15 тысяч рублей.