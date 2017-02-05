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09:27 (мск), источник: Om1.ru

В Омске «девятка» перевернулась в ходе погони ГИБДД

По свидетельствам очевидцев, водитель пытался уйти от преследования и не справился с управлением.

Авария произошла вечером 4 февраля на улице 10 лет Октября. В результате столкновения с другим автомобилем «ВАЗ-2109» слетел в сугроб и перевернулся на крышу. Как сообщают в группе «ЧП Омск», водитель «девятки» ехал на высокой скорости, так как пытался уйти от погони ГИБДД. Его, по словам очевидцев, преследовали сразу несколько патрульных машин.

 — Гонщики снесли 9 бетонных столбиков и разнесли стрелку переезда, видать, скорость космос была. Валяется скрюченная крышка багажника и куртка одна разорванная, — пишет пользователь Александр Широков.

В УГИБДД пока не прокомментировали этот инцидент. Ни о причинах погони, ни о пострадавших данных нет.

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