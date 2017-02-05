В Омске «девятка» перевернулась в ходе погони ГИБДД
По свидетельствам очевидцев, водитель пытался уйти от преследования и не справился с управлением.
По свидетельствам очевидцев, водитель пытался уйти от преследования и не справился с управлением.
Авария произошла вечером 4 февраля на улице 10 лет Октября. В результате столкновения с другим автомобилем «ВАЗ-2109» слетел в сугроб и перевернулся на крышу. Как сообщают в группе «ЧП Омск», водитель «девятки» ехал на высокой скорости, так как пытался уйти от погони ГИБДД. Его, по словам очевидцев, преследовали сразу несколько патрульных машин.
— Гонщики снесли 9 бетонных столбиков и разнесли стрелку переезда, видать, скорость космос была. Валяется скрюченная крышка багажника и куртка одна разорванная, — пишет пользователь Александр Широков.
В УГИБДД пока не прокомментировали этот инцидент. Ни о причинах погони, ни о пострадавших данных нет.