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09:12 (мск), источник: Sputniknews.kz

Тысячи жителей Канады остались без электричества из-за снежного циклона

Обрушившийся на одну из провинций Канады снегопад оставил жителей без электричества.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 5 фев — Sputnik. Около 18 тысяч канадцев в субботу остались без электричества в результате сильного снегопада в провинции Британская Колумбия на западе Канады, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную электрокомпанию BC Hydro.

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«Намечен прогресс по восстановлению (электричества) в течение дня; до 18 тысяч клиентов по прежнему без электроснабжения. Продолжаем проводить восстановительные работы так быстро, как только можем», — говорится в официальном аккаунте BC Hydro в Twitter.

По данным телерадиовещательной корпорации CBС, больше всего пострадали жители районов острова Ванкувер. Представитель BC Hydro Кевин Акуино пояснил, что задержки по восстановлению электроснабжения происходят из-за очень плохих дорожных условий в непогоду.

Метеорологи предупредили, что погодные условия в регионе ухудшатся в ночь на воскресенье, отмечает CBC.

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