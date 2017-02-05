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10:39 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Студентке грозит уголовное наказание за ошибочный перевод от Пенсионного фонда

Причиной ошибки стал сбой в программе.

18-летней студентке из Лесосибирска грозит два года колонии за растрату денег, выданных по ошибке.

Об инциденте стало известно на минувшей неделе. На банковскую карточку девушки пришел перевод на 330 тыс. руб. Сама девушка регулярно получала от государства пенсию. Увидев такую сумму, она решила, что это перерасчет и обналичила средства. Когда отправитель заметил ошибку, девушка отказалась вернуть деньги, заявив, что уже потратила их. В отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Управляющий пенсионного фонда в городе Лесосибирске Александр Ершов пояснил, причиной ошибки стал сбой в программе.

«Если клиент не ждет крупных перечислений, то необходимо просто написать заявление на расследование. Я полагаю, что здесь ситуация усугубляется тем, что это были бюджетные средства. Это Пенсионный фонд, поэтому возникла такая ситуация. Естественно, трата бюджетных средств — это очень серьезное преступление», — говорит заместитель председателя правления банка Дмитрий Орлов.

Студентка решила взять академический отпуск, деньги в Пенсионный фонд будет возвращать частями.

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