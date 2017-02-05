В Ачинске женщина отсудила у бывшего мужа 50 000 рублей за регулярные побои

Как рассказали в Красноярском краевом суде, жительница Красноярского края отсудила компенсацию морального вреда у бывшего мужа, который ее бил и унижал.

Весной прошлого года за истязания бывшей жены и угрозы убийством жителя Ачинска приговорили к ограничению свободы на два с половиной года и амнистировали в связи с 70-летием Победы и даже сняли с него судимость.

Тогда женщина обратилась в Ачинский городской суд с иском о взыскании с бывшего супруга компенсации морального вреда. Она рассказала, что он регулярно ее избивал: однажды ударами по плечу и ногам повалил на крыльцо подъезда, затем, схватив за капюшон куртки, стал тащить волоком в свой автомобиль. В другой раз за волосы затащил в комнату, связал руки, повалил на пол и нанес ногами несколько ударов по спине и ногам. В последний раз он толкнул бывшую жену в лифт, она упала, а он нанес ей многочисленные удары ногами и руками.

В октябре 2016 года Ачинский городской суд постановил взыскать с бывшего супруга 50 тыс. рублей компенсации морального вреда. Ответчик обжаловал решение и попросил снизить размер компенсации до 2 тыс. рублей. Однако в январе 2017 года Красноярский краевой суд оставил решение без изменения.