Настоятеля Шаолиньского монастыря признали невиновным в деле о коррупции

Как сообщает Международное радио Китая, по итогам официального расследования Ши Юнсинь был признан невиновным по многим обвинениям, выдвинутым против него.

Госкомитет по вопросам религий поручил провести расследование после того, как в 2015 году мужчина по имени Ши Чжэнъи, называвший себя послушником монастыря, опубликовал в сети ряд обвинений в отношении настоятеля Ши Юнсиня. В частности, он утверждал, что настоятель якобы платил за секс с несколькими буддийскими монахинями и послушницами, владеет коллекцией роскошных автомобилей, миллионами долларов, а также присвоил себе средства монастыря. Мужчина также опубликовал документы, якобы свидетельствующие о том, что настоятель в 1980-х годах был отстранен от монастыря за кражу.

Следователи нашли 15 дорогих автомобилей, в том числе 4 импортных и 11 китайского производства, зарегистрированных как собственность монастыря, которые предназначались для повседневной работы, связанной с деятельностью монастыря.

Относительно обвинений, что настоятель потребовал «миллионы юаней» от своего ученика, следствие пришло к заключению, что деньги действительно были переданы настоятелю в 2010 и 2012 годах в преддверии китайского Нового года, однако это было «буддийской традицией». Сумма переданных денежных средств не уточняется. Следствие пришло к заключению, что Ши Юнсинь потратил полученные средства на развитие монастыря и образование послушников.

Следствие не нашло доказательств того, что настоятель присвоил деньги, заработанные монастырем от продаж благовоний паломникам.

Тем не менее, как сообщает радио, обвинение в том, что у настоятеля была двойная прописка под разными именами — оказалась правдой и вторая прописка —под именем Лю Инчен, была аннулирована.

Следователи также пришли к заключению, что Шаолиньскому монастырю необходимо улучшить систему внутреннего управления, а также работу финансового отдела.

Монастырь Шаолинь был основан в горах Суншань провинции Хэнань буддийскими монахами в 495 году. В 620 году монастырь получил право содержать собственное войско из монахов, что постепенно превратило обитель в центр боевых искусств Китая. Всемирную известность храм приобрел с выходом на экраны в 1982 году фильма «Монастырь Шаолинь».

В 2004 году была завершена реставрация обители, которая серьезно пострадала во время гражданской войны в Китае и во время китайской «культурной революции». Нынешнего настоятеля колыбели боевых искусств Поднебесной Ши Юнсиня многие осуждают за коммерциализацию монастыря — в нем снимаются фильмы и телешоу, по стране открываются филиалы, а сама обитель из обычного в своем устройстве монастыря фактически превратилась в успешно действующую бизнес-компанию.

Ши Юнсинь — один из первых китайских монахов у которого есть степень MBA, в СМИ его часто называют «CEO monk».