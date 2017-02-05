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07:52 (мск), источник: РИА Новости

Настоятеля Шаолиньского монастыря признали невиновным в деле о коррупции

ПЕКИН, 5 фев — РИА Новости, Жанна Манукян. Официальное следствие признало невиновным настоятеля всемирно известного Шаолиньского монастыря Ши Юнсиня, который обвинялся в коррупции и присвоении денежных средств монастыря, хотя и выявило у него наличие двойной регистрации под разными именами, сообщают китайские СМИ со ссылкой на итоги расследования.

Источник: РИА Новости

Госкомитет по вопросам религий поручил провести расследование после того, как в 2015 году мужчина по имени Ши Чжэнъи, называвший себя послушником монастыря, опубликовал в сети ряд обвинений в отношении настоятеля Ши Юнсиня. В частности, он утверждал, что настоятель якобы платил за секс с несколькими буддийскими монахинями и послушницами, владеет коллекцией роскошных автомобилей, миллионами долларов, а также присвоил себе средства монастыря. Мужчина также опубликовал документы, якобы свидетельствующие о том, что настоятель в 1980-х годах был отстранен от монастыря за кражу.

Как сообщает Международное радио Китая, по итогам официального расследования Ши Юнсинь был признан невиновным по многим обвинениям, выдвинутым против него.

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Следователи нашли 15 дорогих автомобилей, в том числе 4 импортных и 11 китайского производства, зарегистрированных как собственность монастыря, которые предназначались для повседневной работы, связанной с деятельностью монастыря.

Относительно обвинений, что настоятель потребовал «миллионы юаней» от своего ученика, следствие пришло к заключению, что деньги действительно были переданы настоятелю в 2010 и 2012 годах в преддверии китайского Нового года, однако это было «буддийской традицией». Сумма переданных денежных средств не уточняется. Следствие пришло к заключению, что Ши Юнсинь потратил полученные средства на развитие монастыря и образование послушников.

Следствие не нашло доказательств того, что настоятель присвоил деньги, заработанные монастырем от продаж благовоний паломникам.

Тем не менее, как сообщает радио, обвинение в том, что у настоятеля была двойная прописка под разными именами — оказалась правдой и вторая прописка —под именем Лю Инчен, была аннулирована.

Следователи также пришли к заключению, что Шаолиньскому монастырю необходимо улучшить систему внутреннего управления, а также работу финансового отдела.

Монастырь Шаолинь был основан в горах Суншань провинции Хэнань буддийскими монахами в 495 году. В 620 году монастырь получил право содержать собственное войско из монахов, что постепенно превратило обитель в центр боевых искусств Китая. Всемирную известность храм приобрел с выходом на экраны в 1982 году фильма «Монастырь Шаолинь».

В 2004 году была завершена реставрация обители, которая серьезно пострадала во время гражданской войны в Китае и во время китайской «культурной революции». Нынешнего настоятеля колыбели боевых искусств Поднебесной Ши Юнсиня многие осуждают за коммерциализацию монастыря — в нем снимаются фильмы и телешоу, по стране открываются филиалы, а сама обитель из обычного в своем устройстве монастыря фактически превратилась в успешно действующую бизнес-компанию.

Ши Юнсинь — один из первых китайских монахов у которого есть степень MBA, в СМИ его часто называют «CEO monk».

Комментарии
1
Иван Петров
Наш гундяев тоже кристально чист.
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