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10:15 (мск), источник: Newslab.ru

«Связи с ним нет»: на Столбах ищут пропавшего туриста

В субботу в красноярском заповеднике «Столбы» пропал один турист, а еще двое травмировались. Об этом Newslab.ru сообщили в краевом учреждении «Спасатель».

За первый день выходных к спасателям дважды обращались сотрудники скорой помощи, которые сами не могли добраться до попавших в беду туристов. В первом случае мужчина находился на Перевале в районе Центральных Столбов — при неудачном падении он получил травму головы, его спутники решили не рисковать и вызвать квалифицированную помощь. Машина скорой помощи не смогла бы заехать по скользкой дороге, поэтому мужчину до кордона «Лалетино» везли спасатели.

Почти сразу же с подобной просьбой обратилась другая бригада скорой помощи, которая не смогла добраться до женщины, решившей прогуляться в районе Восточного входа на Столбы. Самостоятельно с поврежденной ногой выйти в город туристка не смогла, поэтому спасатели приехали за ней, помогли дойти до машины, а затем вывезли до ожидавших на дороге врачей.

Третий вызов поступил к спасателям уже от полиции и заставил их прочесывать не самую посещаемую часть Центральных Столбов — район, расположенный за Вторым столбом, в районе Копьевской видовки. Там, по данным полиции, заблудился мужчина, об исчезновении которого сообщили родственники, пояснившие, что связи с ним нет. Так как зимой передвигаться можно только по тропам, спасатели обошли все ближайшие скалы и проверили лес, пройдя более 15 км. Однако обнаружить мужчину пока не удалось. Спасатели продолжают его поиски.

Кроме этого спасателям еще пришлось реагировать на вызов от очевидцев, сообщивших, что на Октябрьском мосту за перилами стоит мужчина и угрожает спрыгнуть. К тому времени, когда сотрудники краевого спасательного отряда были на месте, испугавшего автомобилистов мужчину уже увезли полицейские.

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