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09:05 (мск), источник: ДЕЙТА

В Хабаровском крае мужчина нарушил закон, зайдя в гости к пенсионерке

В Хабаровском крае мужчина похитил ювелирные украшения своей приятельницы, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.

Сотрудники полиции отдела МВД России по Амурскому району задержали подозреваемого в краже ювелирных изделий общей стоимостью 24 тысячи рублей из квартиры пенсионерки.

В районный отдел полиции обратилась жительница города Амурск. Она сообщила, что у нее из квартиры были похищена золотая цепь с кулоном. Ущерб заявительница оценила в 24 тысячи рублей.

Потерпевшая рассказала, что днем у нее в гостях был знакомый. Пропажу золотых украшений она обнаружила уж после его ухода.

Сотрудники полиции задержали похожего по описанию мужчину.

Выяснилось, что 40-летний приятель пострадавшей, распивая у нее в гостях спиртные напитки, воспользовался тем, что хозяйка вышла из комнаты и похитил ее золотую цепочку с кулоном.

Как сообщил подозреваемый, похищенное имущество он продал случайному прохожему на улице.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции ведут розыск похищенных золотых украшений.

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