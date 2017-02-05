В Хабаровском крае мужчина нарушил закон, зайдя в гости к пенсионерке
В Хабаровском крае мужчина похитил ювелирные украшения своей приятельницы, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на
В Хабаровском крае мужчина похитил ювелирные украшения своей приятельницы, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на
Сотрудники полиции отдела МВД России по Амурскому району задержали подозреваемого в краже ювелирных изделий общей стоимостью 24 тысячи рублей из квартиры пенсионерки.
В районный отдел полиции обратилась жительница города Амурск. Она сообщила, что у нее из квартиры были похищена золотая цепь с кулоном. Ущерб заявительница оценила в 24 тысячи рублей.
Потерпевшая рассказала, что днем у нее в гостях был знакомый. Пропажу золотых украшений она обнаружила уж после его ухода.
Сотрудники полиции задержали похожего по описанию мужчину.
Выяснилось, что 40-летний приятель пострадавшей, распивая у нее в гостях спиртные напитки, воспользовался тем, что хозяйка вышла из комнаты и похитил ее золотую цепочку с кулоном.
Как сообщил подозреваемый, похищенное имущество он продал случайному прохожему на улице.
В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Сотрудники полиции ведут розыск похищенных золотых украшений.