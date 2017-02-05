В огне частного дома погиб пожилой омич

По данным регионального ГУ МЧС, в огне погиб пожилой мужчина, который являлся хозяином дома.

«На момент прибытия 1-го подразделения пожарной охраны происходило открытое пламенное горение внутри помещения индивидуального жилого дома, 1976 года постройки. Дом однокомнатный, с печным отоплением, деревянными перекрытиями. Наибольшее термические повреждения установлены в помещении топки в виде локального выгорания обшивки и деревянного каркаса дивана, на потолке над диваном наблюдается обрушение слоя штукатурки и переугливание деревянной балки», — заявили в региональном МЧС.

На месте работало 22 спасателя и 5 единиц техники. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.